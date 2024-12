Trener Atalante pun riječi hvale za Pašalića: ‘Igrač koji omogućuje da momčad igra dobro’

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Iskusni strateg bio je oduševljen nastupom hrvatskog reprezentativca.

Nogometaši Atalante vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva svladavši u susretu 17. kola na svom terenu Empoli sa 3-2 (2-1) produživši tako svoj rekordni niz uzastopnih pobjeda u Serie A na 11.

Do pobjede protiv Empolija Atalanta je stigla mnogo teže od očekianog, gosti su poveli preko Colomba (13), De Keteleare (34) i Lookman (45+1) su do odlaska na odmor preokrenuli na 2-1, ali je Esposito (57-11m) s bijele točke poravnao na 2-2. Taj je rezultat stajao sve do 86. minute kada je De Keteleare (86) nakon odlične solo-akcije svojim drugim golom osigurao tri boda sastavu iz Bergama.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić odigrao je u ulozi kapetana čitav susret za Atalantu, a upravo je on bio i dodavač De Keteleareu nakon kojega je Belgijanac zabio gol za 3-2.

U emisiji talijanskog Sky Sportsa gostovao je trener Atalante, iskusni Gian Piero Gasperini koji je nahvalio Pašalića zbog nastupa protiv Empolija:

“Pašalić s vremenom sve bolje odgovara toj ulozi,” objasnio je.

“On je vrlo prilagodljiv igrač, taktički inteligentan. Odigrao je odličnu utakmicu, igrač je koji ti omogućuje da momčad igra dobro. Nema duel i energiju De Roona, ali odlično distribuira loptu. Tako je bilo i prošle godine.”

Ovako je skromni Pašalić komentirao svoj nastup nakon utakmice:

“Ovo je lijepo razdoblje koje svi zajedno proživljavamo, nadamo se da ćemo ostati na vrhu što je dulje moguće jer je stvarno predivno,” rekao je.

“Već sam sedam godina ovdje, uvijek se prilagodim svemu što trener traži od mene. Igram za momčad, jer je ovo momčadski, a ne individualni sport, naravno dajući svoj osobni maksimum.”

Atalanta je s 40 bodova na vodećoj poziciji u Serie A, drugoplasirani Napoli ima dva boda manje, dok je treći branitelj naslova Inter s 37 bodova.