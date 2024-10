Šef Lazija o otkazu Tudoru: Ponašao se kao vlasnik kluba

Podijeli :

xR4924_italyphotopressx via Guliver

Igor Tudor je neočekivano dobio otkaz u Laziju nakon što je podigao momčad u zadnjih 11 utakmica prošle sezone, s omjerom 6 pobjeda, 3 remija i 2 poraza, što je rezultiralo sedmim mjestom.

Međutim, predsjednik Claudio Lotito odlučio ga je smijeniti zbog gubitka podrške u svlačionici. U intervjuu za DAZN, Lotito je objasnio da je često mijenjao trenere jer su neki izgubili kontrolu nad momčadi, što je postalo ključan razlog za promjenu.

“Bio sam u dobrim odnosima sa Sarrijem. On ima svoj stav, ali imali smo dobru kemiju temeljenu na međusobnom poštovanju. Ali, nakon jedne loše utakmice na Olimpicu primijetio sam da je momčad izgubila želju boriti se. On se složio i poslao igrače na dodatni trening. Ipak, neki igrači to nisu dobro prihvatili. To je pokazalo da postoji dubok problem. Sarri je shvatio da više ne može voditi svlačionicu, pa je dao ostavku.”

Lotito je zatim četiri mjeseca nakon otkaza Tudoru otkrio zašto je otpustio Sarrijevog nasljednika ubrzo nakon što je ovaj potpisao ugovor do ljeta 2025.:

“Moram priznati da je Tudor izazvao pozitivnu reakciju kod momčadi. Međutim, na kraju sezone rekao je da moramo napraviti drastične promjene, među kojima je i to da prodamo igrače za koje je rekao da rade probleme. Shvatio sam da ga moram otpustiti jer se osjećao i ponašao kao vlasnik kluba.”

Lotito je tada doveo trećeg trenera u tri mjeseca. Evo kako komentira Marca Baronija, koji i dalje vodi momčad:

“Sada imamo trenera koji govori istim jezikom i želi dokazati svoju vrijednost. Jasno je da svi moraju stati iza njega.”