Samo na SK: ‘Bundesligi rastu prihodi, pokazali smo koliko je atraktivna’

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Vodstvo njemačke nogometne lige (DFL), koje drži televizijska prava za svih 36 klubova u prvoj i drugoj ligi, objavila je kako će u sljedeće četiri godine klubovima isplatiti 4.5 milijarde eura.

Prema riječima glasnogovornika DFL-a Hans-Joachima Watzkea, to znač kako će za razdoblje od sezone 2025/26. do sezone 2028/29. liga inkasirati 84 milijuna eura više no za prethodne četiri godine, što je povećanje od dva posto.

“Pokazali smo kako je ova liga vrlo atraktivna”, dodao je Watzke.