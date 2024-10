Salzburg o Dinamu: Serijski prvaci iz maksimirske šume

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver Image

Za točno šest dana Dinamo gostuje kod Red Bull Salzburga u sklopu Lige prvaka.

Tim povodom austrijski velikan posvetio je tekst Plavima pod naslovom “Dinamo Zagreb: Serijski prvak iz maksimirske šume”.

Prisjetili su se trenerskih početaka Nenada Bjelice, koji je 21. rujna 2007. u drugoj austrijskoj ligi s Kärntenom izgubio 1:0 od druge momčadi Salzburga.

“Tako je počela Bjeličina trenerska karijera. Ubrzo nakon toga 53-godišnjak je objesio kopačke o klin, odveo Wolfsberger u Bundesligu, bečku Austriju u Ligu prvaka, a Dinamo do dva naslova prvaka. Nakon kraćih boravaka u Turskoj i Njemačkoj, krajem rujna vratio se u hrvatsku metropolu. On će svoje izabranike 23. listopada u 21 sat dovesti u našu Red Bull Arenu u sklopu trećeg kola Lige prvaka”, piše u službenoj objavi RB Salzburga.

Podsjetili su se i minhenskih 9:2, ali i remija Plavih s Monacom 2:2.

“Nasljednici Luke Modrića, Danija Olma i Darija Šimića nisu najbolje krenuli u Ligu prvaka. No, pokazali su karakter nakon 9:2 u minhenskoj Allianz Areni te odigrali 2:2 s Monacom Adija Hüttera i pritom bili bliže pobjedi. Trebalo im je malo vremena da se oporave od noćne more u Münchenu, a to su uspjeli u velikom stilu, pobjedom 5:1 protiv Lokomotive nakon tri prvenstvene utakmice bez pobjede.”

Austrijanci su podsjetili i na Dinamovu ukupnu pobjedu nad Leedsom (2:0, 0:0), čime je 1967. osvojen Kup velesajamskih gradova.

“Pobjeda je u hrvatsku nogometnu povijest ušla kao Čudo iz maksimirske šume. Maksimir je ime ne samo stadiona, već i zagrebačke četvrti u kojoj se nalazi, kao i parka koji je uz stadion i od kojega ga dijeli samo zoološki vrt”, dodaje Salzburg.

Salzburg nije najbolje krenuo u novom formatu Lige prvaka, izgubio je od praške Sparte (3:0) i francuskog Bresta (0:4)