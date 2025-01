Salah je u velikom intervjuu otkrio: ‘Ovo je moja posljednja godina u klubu’

Podijeli :

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Mohamed Salah je otkrio detalje o svojoj ugovornoj situaciji s Liverpoolom, samo nekoliko dana prije velikog derbija protiv Manchester Uniteda.

Salah, u ovoj sezoni u sjajnoj formi, već je postigao impresivnih 20 golova u svim natjecanjima. S nadom da će svoju brojku od 17 golova u Premier ligi dodatno povećati, priprema se za okršaj protiv Uniteda na Anfieldu.

Prije utakmice, Salah je za Sky Sports otvoreno govorio o svom ugovoru i planovima za budućnost, potvrdivši da je ovo vjerojatno njegova posljednja sezona u Liverpoolu, budući da mu trenutni ugovor istječe krajem sezone.

“Prva stvar na mojoj listi želja bila je osvojiti Premier ligu s Liverpoolom. Uvijek spominjem Ligu prvaka, ali sada prvi put iskreno govorim da stvarno želim ponovno osvojiti Premier ligu s ovim klubom. Možda zato što nismo proslavili onaj naslov na način na koji smo htjeli,” objasnio je Salah.

“Ovo je moja posljednja godina u klubu, i želim napraviti nešto posebno za grad. Čekali smo na tu titulu više od 30 godina, osvojili smo je, ali je pandemija spriječila pravu proslavu. Nadam se da ćemo ove godine imati priliku ispraviti to,” dodao je.

Upitan smatra li da će ovo zaista biti njegova posljednja sezona u Liverpoolu, 32-godišnjak je odgovorio:

“Do sada? Da. U posljednjih šest mjeseci nije bilo napretka u pregovorima. Daleko smo od dogovora, tako da sada možemo samo čekati i vidjeti što će se dogoditi.”

Salah je već ranije komentirao svoju budućnost, uključujući i intervju nakon utakmice s West Hamom prošlog vikenda, gdje je bio ključni igrač u pobjedi Liverpoola.

Tada je trener Arne Slot pohvalio egipatskog asa, rekavši:

“Mo i riječ ‘izvanredno’ često idu zajedno. To je zaslužio. On nas neprestano oduševljava svojom igrom i radnom etikom. Ne samo da naporno radi kada je lopta kod nas, već i kada je protivnička momčad ima. Kada ga stavite u pravu poziciju, on je jednostavno briljantan.”

Salah, koji je u Liverpool stigao 2017. godine, već je ispisao povijest kluba. Postigao je nevjerojatnih 231 gol, pomažući Redsima u osvajanju Premier lige i Lige prvaka, čime je postao neizostavan dio moderne povijesti kluba.