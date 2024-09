Ronaldo želi zabiti Hrvatskoj i proslaviti jubilej: ‘Nisam opsjednut time, ali…’

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver Images

Ususret okršaju s Hrvatskom u Ligi nacija Cristiano Ronaldo pričao je o jubileju kojemu je sve bliže.

Za portugalsku A Bolu Ronaldo je prokomentirao lov na velikih 1000 postignutih golova u karijeri. Trenutno je na 899, što znači da bi protiv Hrvatske ovog tjedna mogao proslaviti okruglih 900.

Priznaje da bi to volio, ali nije da neće spavati ako u tome ne uspije.

“Toliko je to golova da mi više i nije motivacija. Ne samo sada, već unatrag nekoliko godina. Ključ je u radosti koju osjećam za nogometom i natjecanjem, te nervoza pred utakmicu. Još uvijek osjećam sve to i to mi je najvažnije. Ponekad ćeš zabiti, ponekad nećeš, to je život”, rekao je slavni portugalski napadač.

“Sve ima svoju cijenu. Cilj je sada doći do 900 golova. Nadam se da ću uspjeti, ali ne smijem biti opsjednut golovima. Dogodit će se prirodno. Ako i ne uspijem, nema problema. Nije ni 900 loše”, dodao je smijući se.

Ronaldo je odlično započeo sezonu u Al Nassru, postigavši četiri gola u četiri utakmice.

“Osjećam se dobro, u formi”, izjavio je Ronaldo iako se u tekstu A Bole navodi da je bio oprezniji pričajući o šansama igranja na SP-u 2026.

Portugal i Hrvatska igraju u četvrtak 5. rujna u 20:45 sati na početku Lige nacija A.