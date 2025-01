Ronaldo je otkrio koji nadimak su mu dali susjedi: ‘Još od mladosti sam mrzio gubiti…’

Podijeli :

Guliver Images

Cristiano Ronaldo, jedan od najboljih nogometaša svih vremena, priznao je da su mu susjedi dali neugodan nadimak nakon što su ga vidjeli kako plače zbog izgubljene utakmice.

Zabio je 921 gol, osvojio pet Liga prvaka i pet Zlatnih lopti, Ronaldo je u svojoj karijeri postigao nevjerojatne uspjehe, ali njegova strast prema nogometu često je bila popraćena snažnim emocijama.

U intervjuu sa španjolskim novinarom Eduom Aguirreom, 39-godišnji Portugalac otkrio je da je oduvijek mrzio gubiti te da se teško nosio s porazima.

“Uvijek sam bio jako iritiran, još od mladosti. Mrzio sam gubiti i plakao sam. Čak su me i susjedi zvali… ‘Llora’. Jedan od njih bi mi rekao: ‘Kako si, Llora?'”

Španjolska riječ Llora znači “plačljivac”, što pokazuje da njegovi susjedi nisu imali previše razumijevanja za njegovu strastvenu narav.

Ronaldo je i tijekom Eura 2024. pokazao emocije kada je zaplakao nakon što mu je Jan Oblak obranio jedanaesterac u produžetku utakmice protiv Slovenije. Slične scene viđene su i ranije u njegovoj karijeri, no portugalski kapetan objašnjava kako se s vremenom naučio bolje nositi sa svojim emocijama.

“Kada sam izgubio, plakao sam od bijesa. To je bio moj način postojanja. Ali malo po malo sam se popravio. Nisam savršen, pretjerujem s vremena na vrijeme, ali to je moj način života i neću se promijeniti. Moja motivacija ostaje ista.”

Također je dodao kako mu čak i djeca ponekad zamjeraju njegov temperament, no on im odgovara: “Tata je takav i to je to.”