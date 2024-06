Pašalić nakon prvijenca: ‘Čuvam ovaj dres za roditelje, uramit će ga kod kuće’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Imao je dan za pamćenje na 'svom' stadionu.

U prvom pripremnom susretu uoči EURO-a u Njemačkoj, hrvatska nogometna reprezentacija je na riječkoj Rujevici pred 8.000 gledatelja pobijedila Sjevernu Makedoniju sa 3-0.

Vatreni su rutinski odradili posao protiv suparnika koji je trebao biti priprema za Albaniju s kojom se Hrvatska, uz Italiju i Španjolsku, nalazi u grupi B.

Prva dva gola za Vatrene zabio je Lovro Majer. Prvog u 10. minuti iz slobodnog udarca s više od 20 minuta, a drugog u 45. minuti nakon sjajne asistencije Brune Petkovića petom. Konačnih 3-0 u 80. minuti je postavio ljubimac Rujevice, Marco Pašalić postigavši prvijenac u hrvatskom dresu.

Napadač Rijeke je očekivano bio izuzetno sretan nakon prvog gola u ‘kockastom’ dresu:

“Presretan sam što sam zabio prvijenac na RUjevici. Kod svoje kuće, ali nema najboljeg mjesta za prvijenac, bio bih presretan da sam ga zabio bilo gdje. Osjetio sam da će mi lopta dobro sjesti na volej, zabio sam sličan prvijenac za Rijeku. Čuvam dres s ove utakmice za mamu i tatu, uramit ćemo ga kod kuće. Zahvalan sam izborniku na prilici, dobio sam je dosta rano, već nakon par utakmica u Rijeci. Daje mi šansu već na višem okupljanja u nizu. Imao sam pad u formi, nije me išlo s golovima, ali najbitnije je da sam ostao zdrav. Nisam očekivao kada sam dolazio u Rijeku da ću tako brzo biti u reprezentaciji.”

Zanimljivo, kazao je kako je vodio razgovore s Dinamom i Hajdukom, no u donošenju odluke je prelomio Sergej Jakirović, tadašnji trener Rijeke:

“Teško je to sada reći, bio sam u razgovorima s Dinamom i Hajdukom, ali nisu to bili ozbiljni razgovori. Jakirović me baš htio dovesti u Rijeku, baš je zagrizao i tako se to realiziralo.”