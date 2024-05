Prosinečki otkrio tko su za njega najbolji ex-Yu nogometaši u povijesti

Podijeli :

Nogometni savez Crne Gore

Izbornik Crne Gore Robert Prosinečki odgovarao je na pitanja za društvene mreže nogometnog saveza Crne Gore.

Najzanimljiviji je odgovor na pitanje koje su Crnogorci nazvali ultimativnim: Tko je najbolji ex-Yu nogometaš svih vremena u povijesti?

Prosinečki je zastao i razmislio, pa onda i odabrao.

“Baš gledam, to mi je teško reći. Znaš, ono, ako kažem Dejo Savićević, onda će reći da mi je predsjednik. Bilo je jako puno dobrih igrača s ovog područja, svatko je obilježio svoju generaciju. Bilo ih je stvarno puno, da se nitko ne bi naljutio ili netko nešto mislio. Bilo je iz generacije Hrvatske nevjerojatno puno velikih igrača, za vrijeme Crvene zvezde da i ne pričam. I onda poslije toga u reprezentaciji Jugoslavije igrača koji su napravili nevjerojatne karijere, igrali u najvećim klubovima toliko godina, tako da mi je teško sad reći tko je to. Ali jedan od njih je Dejan, pa Šuker, Boban, Pape Sušić. Sad sam nabrzinu rekao. To su bili igrači koji su obilježili nogomet ne samo u Hrvatskoj ili bivšoj Jugoslaviji nego i u svijetu.”

Mnogima je zasmetalo što nije spomenuo hrvatskog kapetana Luku Modrića, ali teško je reći odnosi li se to pitanje samo na igrače koji su igrali u vrijeme bivše Jugoslavije ili i na one koji su zaigrali poslije raspada.