Veznjak Reala se teško ozlijedio: Modrić će dobiti veću minutažu?

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver

Ceballos je ove sezone odigrao tri utakmice za madridski klub.

Veznjak Real Madrida Dani Ceballos izbivat će s terena do osam tjedana zbog ozljede gležnja, objavili su španjolski mediji.

Ceballos se ozlijedio u jučerašnjoj utakmici četvrtog kola La Lige protiv Betisa (2:0). Zbog ozljede je zamijenjen u 65. minuti.

Realovo priopćenje za javnost navodi da je nakon dodatnih liječničkih pregleda utvrđeno da je Ceballos zadobio istegnuće s oštećenjem ligamenta desnog gležnja.

Iz madridskog kluba nisu objavili koliko će Ceballos morati pauzirati, ali španjolski mediji javljaju kako se očekuje da će iskusni nogometaš Reala pauzirati do osam tjedana.

Zbog Ceballosove ozljede Real će do kraja rujna ostati na samo četiri zdrava veznjaka, a to su Francuz Aurelien Tchouaméni, Urugvajac Federico Valverde, Turčin Arda Güler i hrvatski kapetan Luka Modrić. To znači i kako bi Modrić mogao dobiti još važniju ulogu u rotaciji.