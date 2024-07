Carvajal: Stalno mu govorim da dođe u Real, to bi bio ozbiljan transfer

Podijeli :

Guliver Image

Desni bek Dani Carvajal nagovara kolegu iz španjolske reprezentacije Rodriga Hernandeza da mu se pridruži u klubu - Real Madridu.

Na pitanje novinara radija Cadena Copa bi li doveo Rodrija u redove Kraljevskog kluba, iskusni branič je odgovorio:

“Bez sumnje, vrbujem ga svaki dan – ‘napusti Manchester, tamo nema sunca, ima ga u Madridu’. Ujedno, to je i njegov rodni grad”, rekao je 31-godišnjak.

Pod trenerskom palicom Pepa Guardiole Rodri je od 2019. Sezonu prije prelaska u redove Građana igrao je za Atletico Madrid.

“Stalno mi govori ‘pod ugovorom sam…’ Stalno me otkantava, ali ja sam i dalje čvrsto uvjeren da bi to bio ozbiljan transfer, u to nema sumnje. On je Španjolac, iz Madrida… Savršeno bi se uklopio”, uvjerava Carvajal.

Prema Transfermarktu, 28-godišnji Rodri vrijedi 120 milijuna eura, a sa Cityjem je pod ugovorom do 2027.