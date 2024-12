Zvijezda West Hama otpuštena iz bolnice nakon teške prometne nesreće

Podijeli :

xAndyxRowlandx via Guliver

Michail Antonio (34), napadač West Hama, otpušten je iz bolnice nakon 22 dana oporavka od teške prometne nesreće.

Bio je zarobljen u slupanom vozilu više od 45 minuta prije nego što su ga vatrogasci oslobodili, a nakon operacije noge, pred njim je godina pauze od nogometa. Nije sigurno hoće li se vratiti u Premier ligu zbog svoje dobi.

Trener West Hama, Julen Lopetegui, izjavio je nakon jedne utakmice:

“Imamo puno razloga zbog kojih moramo pobjeđivati u utakmicama, ali ovaj je poseban. Bio je to još jedan velik motiv, stoga pobjedu posvećujem Michu. Srećom, bit će moguće vratiti se. Sretni smo što je živ. Bio je to strašan prizor. To nije donijelo dodatnu snagu njegovim suigračima”

Antonio je bio miljenik Slavena Bilića, koji ga je doveo u West Ham 2015. godine. U 323 nastupa za klub, postigao je 83 gola i imao 41 asistenciju.

Karijeru je započeo u nižim engleskim ligama, a za Jamajku je odigrao 21 utakmicu i zabio pet golova.