VIDEO: Pogledajte zbog kakvog zaleđa je Liverpoolu poništen gol

Liverpool i Manchester United momentalno igraju okršaj u četvrtfinalu engleskog FA kupa, a Kloppova momčad zabila je pogodak za izjednačenje, no on je poništen nakon minimalnog zaleđa, utvrdio je VAR. Međutim, Liverpool za ovom prilikom neće previše žaliti jer već prije odlaska na predah došli do potpunog preokreta.

