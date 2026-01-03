VIDEO / ‘Davljenik’ Premier lige upisao prvu pobjedu nakon 252 dana

Podijeli :

U 20. kolu engleske Premier lige posljednjeplasirani Wolves je ugostio West Ham koji je kolo započeo na 18. mjestu. Iako ih je "dijelio" samo Burnley na 19. mjestu, očekivala se pobjeda ili barem pozitivan rezultat West Hama jer je Wolves do ovog kola upisao tek tri boda. Međutim, klub iz Midlandsa u potpunosti je 'razbio' Čekićare te su u nakon 252 dana s 3:0 upisali prvu pobjedu u Premier ligi.

Već u četvrtoj minuti je Wolves poveo. Domaći su odigrali lijepu akciju koju je nakon dodavanja Hwang Hee-Chana golom zaključio Jhon Arias. Asistent prvog pogotka je u 31. minuti sam pospremio loptu u mrežu. Koreanac je tada bio precizan s bijele točke za 2:0 i sigurnu prednost Vukova. To vodstvo je do kraja prvog dijela i povećano jer je u 41. minuti Matheus Mane, 18-godišnji Englez, pogodio za 3:0 nakon prvih 45 minuta.

U drugom dijelu nije bilo promjene rezultata i Wolves je prvi put nakon 26. travnja 2025. godine upisao prvu pobjedu u Premier ligi.

Tada su Vukovi bili bolji od Leicestera s 3:0. Ovo slavlje ih je malo približili zoni ostanka, ali i dalje im 17. Nottingham Forest bježi velikih 12 bodova. Što se West Hama tiče, oni su ovim porazom ostali na 18. mjestu, a njima Forest bježi četiri boda.

