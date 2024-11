Ten Hag se pismom oprostio od Man. Uniteda: ‘Sanjao sam da ćemo osvojiti više trofeja’

Podijeli :

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/Guliver Image

Sada već bivši trener Manchester Uniteda se oprostio od kluba.

Erik ten Hag, nizozemski nogometni stručnjak dobio je otkaz na klupi Manchester Uniteda. Bivšeg stratega Ajaxa koštale su blijede predstave Crvenih vragova u aktualnoj sezoni, a čelnici kluba izgubili su strpljenje nakon poraza protiv West Hama u 9. kolu Premier lige.

Ovaj 54-godišnjak vodio je Manchester United od srpnja 2022., a najveći uspjesi su mu osvojeni FA kup i Liga kup.

Po odlasku iz Manchestera, Nizozemac je objavio oproštajno pismo koje prenosimo u cjelosti:

“Dragi navijači, dopustite mi da započnem sa zahvalom vama. Hvala vam što ste uvijek bili uz klub. Bilo da se radilo o dalekom gostovanju ili teškoj utakmici na Old Traffordu, vaša podrška je bila nepokolebljiva. Atmosfera na Old Traffordu uvijek je bila sjajna, zahvaljujući vama, osjetio sam to mnogo puta, momčadi i meni je bio nevjerojatan osjećaj čuti kako United skandira na protivničkim stadionima. U Engleskoj, Europi ili tijekom ljetnih turneja uvijek sam uživao u susretu s navijačima Manchester Uniteda diljem svijeta i razgovoru s navijačima u Engleskoj, Europi, Aziji, Australiji, SAD-u – inspirirali ste me i zračili ste snažnim osjećajem jedinstva. To je ono što navijače Uniteda čini tako posebnima. Želim vam zahvaliti što ste mi pružili ovaj osjećaj i na vašoj podršci. Također želim zahvaliti osoblju u svim odjelima kluba na njihovoj nepokolebljivoj podršci u dobrim i lošim vremenima. Želim vam zahvaliti što ste mi pružili ovaj osjećaj i na vašoj podršci. Također želim zahvaliti osoblju u svim odjelima kluba na njihovoj nepokolebljivoj podršci u dobrim i lošim vremenima.”

Osvrnuo se i na osvojene trofeje, a i priznao kako je vjerovao da će imati uspješniji mandat:

“Osvojili smo dva trofeja – postignuća koja ću njegovati do kraja života. Naravno, moj san je bio donijeti više trofeja u naše vitrine. Nažalost, tom snu je došao kraj. Svim navijačima Manchester Uniteda želim samo Uspjeh, trofeji i slava pomogli su mi da se osjećam kao kod kuće.”