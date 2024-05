Razočarani trener Tottenhama: Nije me briga za navijače, klub je na tankim nogama

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Image

Tottenhamov trener Ange Postecoglou izjavio je jučer nakon poraza od Manchester Cityja i izgubljene šanse za Ligom prvaka u sljedećoj sezoni da su temelji kluba čiju momčad vodi "vrlo krhki". Neki od navijača jučer su navijali za City samo kako Arsenal ne bi došao do titule...

Tottenhamu je trebala pobjeda protiv Cityja da zadrži šansu za nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Poraz je tu šansu odnio, a Postecogloua su razočarali i navijači kluba jer je u jednom trenutku dio njih navijao za City, sve kako Tottenhamu mrski Arsenal ne bi bio u prilici stići do titule.

“Temelji su vrlo krhki. U to sam se uvjerio u posljednja dva dana. Unutar kluba i izvan njega, svugdje. Tako ja to vidim. Naravno i da atmosfera na stadionu utječe na igrače, a ona je takva kakva je. Ja tu ništa ne mogu napraviti”, rekao je Postecoglou.

Upitan za povike navijača koji su podržavali City rekao je: “Prijatelju, nije me briga. Mene to uopće ne zanima. Možda nisam u pravu, ali ja samo želim pobijediti. Želim biti uspješan u ovom klubu, zato sam i doveden. Ne zanimaju me drugi ni njihovi prioriteti. Znam što je potrebno za izgradnju pobjedničke momčadi i na to se moram usredotočiti.”

Podsjetimo, nakon što su prošle godine u posljednjim minutama ispustili dva pogotka prednosti protiv Southamptona – što je bio povod otkazu – Antonio Conte obrušio se na igrače, a posredno i na klupsku politiku.

“Uvijek se mene poziva na odgovornost, a nikad igrače. A opet, ja vidim da mi nismo momčad. Mi smo jedanaest igrača koji izađu na teren. Vidim sebične igrače, nogometaše koji ne žele pomoći jedni drugima i koji ne daju sve od sebe. Do sada sam šutio i pokušavao sakriti sve, više ne želim”, rekao je tada i dodao:

“Lako je igrati bez pritiska i značaja. Tottenhamova priča je ovo: 20 godina tu je isti vlasnik i nikad nisu ništa osvojili. A zašto? Je li za to kriv klub i klupski čelnici ili svaki pojedinačni trener koji je ovdje bio?”