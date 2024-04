Klopp: O moj Bože… Ovo je stvarno bila loša utakmica

Podijeli :

Cordon Press IsabelxInfantes LOF via Guliver Images

Atalanta je napravila pravi podvig u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige, slavili su protiv Liverpoola u gostima 3:0.

Scamacca je zabio za vodstvo Talijana u 38. minuti, i s tim rezultatom se otišlo na odmor. Scamacca se i drugi put upisao u strijelce u 60. minuti, a za veliku večer Atalante na Anfieldu pobrinuo se hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji je zabio u 83. minuti za konačnih 3:0.

Trener Liverpoola Jurgen Klopp nije mogao biti zadovoljan.

“Ovo je stvarno bila loša utakmica. O, moj Bože…” započeo je Klopp pa dodao:

“Dobro smo ušli u utakmicu, ali nismo tako nastavili. I prije no što su oni zabili, izgubili smo konce igre. Bilo nas je posvuda, ali i nigdje. Vezni red nam je bio rastegnut. Nisam to odmah prepoznao, stvarno je bilo čudno.”

Klopp je napravio puno promjena u sastavu, pa su tako, primjerice, Mohamed Salah, Andrew Robertson i Dominik Szoboszlai ušli u drugom poluvremenu.

“Potpuno razumijem vaše pitanje. Izgubimo li utakmicu, uvijek se govori o promjenama. No, ponovno bih sve napravio isto, a razlog je taj da i u nastavku sezone želimo biti dobri. Stoga moramo raditi promjene. Ja sam odgovoran za ovaj rezultat, znam to. No, ne bih mijenjao odluku o početnoj postavi”, objasnio je Klopp.

Na pitanje može li njegova momčad 18. travnja u Bergamu protiv Atalante napraviti preokret, rekao je: “Možemo li okrenuti 0:3? Nemam pojma.”