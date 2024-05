Gvardiol mogao ispisati povijest s hat-trickom pa odbio pucati penal: Zna se tko je izvođač

Podijeli :

Conor Molloy/News Images via Guliver Images

Nogometaši Manchester Cityja svladali su u gostima Fulham 4-0 u prvom susretu 37. kola engleske Premier lige te su se s tom pobjedom vratili na vrh ljestvice. Junak je bio dvostruki strijelac Joško Gvardiol.

Phil Foden je zabio u 59. minuti, a potom je momčad trenera Pepa Guardiole dobila kazneni udarac duboko u sudačkoj nadoknadi. Issa Diop je u kaznenom prostoru srušio Juliana Alvareza i za to dobio drugi žuti karton. Kamere su snimile Gvardiola kako razgovara sa suigračima, a potom je Alvarez izveo udarac s bijele točke i postavio konačan rezultat.

Gvardiol je nakon utakmice potvrdio da su razgovarali tko će izvesti kazneni udarac jer bi, da ga je pucao i zabio, hrvatski branič došao do hat-tricka i postao prvi branič u Premier ligi koji je zabio tri pogotka na jednom susretu, navode engleski mediji. Međutim, prepustio ga je argentinskom suigraču.

“Malo smo razgovarali o tome da ja izvedem kazneni udarac. Naravno da bih to volio, ali znamo tko je izvođač. Sretan sam što je Julian zabio”, poručio je Gvardiol.

Novinar The Athletica Sam Lee objavio je da su suigrači nudili Gvardiolu da izvede udarac, no on je odbio. Navijači Cityja također su oduševljeni Gvardiolovim potezom. Među ostalima, neki od njih na X-u pišu:

“Volim ovog lika, samo posao, ništa ego”, “elitan način razmišljanja”, “Joško je povukao pravi potez”, “skromni kralj”, “tako se to radi, on je nevjerojatan”…