Gvardiol: Đoković je najveći sportaš, a ovaj mladi Hrvat ima svijetlu budućnost

Podijeli :

xAndyxRowlandx via Guliver

Joško Gvardiol gostovao je u emisiji na Youtube kanalu Pro:Direct Soccer te za više od milijun pretplatnika govorio o svojoj karijeri.

Hrvatskog su reprezentativca i igrača Cityja nakon 18 minuta razgovora na kraju dočekala i brzopotezna pitanja na koje je dao zanimljive odgovore.

Tko je bio tvoj omiljeni igrač kad si bio mladi nogometaš?

To je bio Messi. Još uvijek je moj omiljeni nogometaš jer ono što on radi je nevjerojatno. Teško je objasniti što sve radi s loptom, koliko je pametan kao igrač. To je nešto što bih i ja volio imati, ali jednostavno nemam. Igrao sam protiv njega nekoliko puta. Prvi put je to bilo u dresu Leipziga protiv PSG-a. Bio sam na klupi, ali sam ušao pri kraju utakmice. Bio sam jako ponosan.

Tko je tvoj najbolji prijatelj u nogometu?

To je lagano pitanje, to je Mateo Kovačić.

Koja je bila prva utakmica koju si išao gledati?

Ne mogu se sjetiti, ali vjerojatno jedna od utakmica Dinama.

Čega se najviše bojiš?

Nemam problema sa zmijama i paucima niti s visinom. Mogu reći da se bojim kornera protiv nas u posljednjim minutama utakmice.

Na kojeg mladog igrača treba obratiti pažnju?

U Hrvatskoj ima jedan mladi igrač, Anton Matković. Mlad je, ali vjerujem da ima svijetlu budućnost.

Za kojeg nogometaša bi rekao da je podcijenjen?

Kalvin Philips zaslužuje više pažnje nego je dobiva.

Koja ti je omiljena pozicija, stoper ili lijevi bek?

Volim igrati na obje pozicije.

Koji ti je omiljeni grad?

Zagreb, definitivno Zagreb.

Tko je tvoj omiljeni superjunak?

Je li ok da kažem mama i tata?

Tko je najveći sportaš na svijetu?

Maknut ćemo se od nogometa i reći Novak Đoković. On je osvojio sve što je mogao.