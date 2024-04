Guardiola: Ono što se dogodilo Liverpoolu može se dogoditi i nama

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Manchester City je u četvrtak slavio 4:0 na gostovanju kod Brightona u 29. kolu Premier lige.

City je poveo prekrasnim golom glavom iz pada De Bruynea (17), uslijedila su dva pogotka Fodena (26, 34), da bi u drugom poluvremenu mrežu domaćih zatresao i Alvarez (62).

Ovom pobjedom City je stigao na drugo mjesto sa 76 bodova, samo jednim manje uz utakmicu manje od vodećeg Arsenala, a dva više uz također utakmicu manje od trećeg Liverpoola.

Trener Građana Pep Guardiola otkrio je razmišljanja o tituli.

“Znali smo da porazom ili remijem gubimo šansu u borbi za naslov. Pritisak je tu, naravno. Još pet utakmica. Idemo na sljedeću, to je sve što mogu reći. Ono što se dogodilo Liverpoolu može se dogoditi i nama. I Arsenalu. Ljudi nisu očekivali poraz Liverpoola od Crystal Palacea ili Evertona, ali to se dogodilo. To je nogomet”, rekao je Guardiola pa dodao:

“Everton se bori za prvoligaški status. Kao i Nottingham Forest protiv kojeg mi igramo. Moramo biti ponizni i poštivati suparnika. U protivnom nećemo uspjeti.”