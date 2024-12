Amorim izvadio igrača koji je onda briznuo u plač, Neville: ‘Nisam to previše puta vidio u 43 godine…’

Odluka o neiznuđenoj izmjeni u prvom poluvremenu izazvala je sarkastične reakcije publike na Old Traffordu. Nakon što je napustio teren, Zirkzee je krenuo prema tunelu vidno emotivan, što je potvrdio i novinar Raphael Honigstein za Sky Germany: “Imao je suze u očima i morali su ga vratiti.”

Bivši kapetan Uniteda i stručni komentator Gary Neville izrazio je suosjećanje prema nizozemskom napadaču:

“Zapravo mi je žao Joshue Zirkzeeja. Znam da zarađuje puno novca, ali unutra je ljudsko biće na čiji izlazak iz igre navijači slave. To je brutalno. Nisam to previše puta vidio na Old Traffordu u 43 godine koliko dolazim ovdje. Dosta mu je i zapravo ga ne krivim, velika sramota. Nadam se da će mu neki od navijača dolje dati nešto. Nije igrao dobro, budimo jasni, svi su bili apsolutno grozni.”

Zirkzee, koji je u ljeto 2024. stigao iz Bologne za 36,54 milijuna funti, muči se s formom otkako je obukao dres Uniteda. Postigao je tek tri gola u 19 nastupa Premier lige, uključujući dva protiv Evertona početkom prosinca i jedan na debiju protiv Fulhama u kolovozu.

Ova situacija dodatno je naglasila Zirkzeejeve izazove u prilagodbi na zahtjeve Premier lige, a njegova budućnost u klubu sada postaje sve neizvjesnija.