Prelec nakon derbija: Bakljada Torcide je autogol, Dinamo je po svemu trebao slaviti

Ivan Prelec, donedavni trener danskog Vejlea bio je naš gost u studiju SK Jutro

Drugi čin danske epizode u Vejleu po hrvatskog stručnjaka nije bio sretan. Iako su čelnici kluba na startu bili jako zadovoljni, rezultata nije bilo i to je u konačnici bilo presudno. Ivan Prelec se odmara u Zagrebu, naravno prati sve što se događa u našem nogometu.

“SHNL je uvijek primamljiv, međutim nakon ovog iskustva u inozemstvu normalno je da o tome i dalje razmišljam. No, u ovom našem poslu je sve otvoreno, tako da ćemo vidjeti” – počeo je Ivan Prelec.

Naša glavna tema je najveći hrvatski derbi sraz Dinama i Hajduka koji je završio 1:1. Dinamo ima bod prednosti, a na kraju čini se da su nekako i jedni i drugi zadovoljni.

“Ako razmišljamo na takav način da je Dinamo zabio gol duboko u nadoknadi onda to možemo tako konstatirati. Ako gledamo na sve što su pokazali jedni i drugi na terenu onda je Dinamo taj koji ima za čime žaliti. Dinamo je jako dobro kontrolirao stvari na terenu, bio poduzetniji, govorim to o prvom poluvremenu i početku nastavka. Po svemu je trebao dobiti utakmicu.

Voditelj Josip Juraj Pajvot je otkrivajući sve statističke detalje dao naslutiti koliko je zapravo Dinamo bio bolji.

“Hajduk ofenzivno nije napravio ništa, obrambeno je to bilo stabilnije, iako je Dinamo probijao te linije i bio konstantno opasniji. Splićani su dobro branili kazneni udarac.”

Zašto je Dinamo bio toliko bolji?

“Ideja je bila jasna – Garcia je želio otvarati igru s tri stopera i dvije šestice, želio je izvući Bennacera i Zajca, kako bi Mišić ostajao sam na velikom prostoru. Tako da ne možemo reći da Hajdukov trener nije imao plan. No, Dinamo se na takve stvari brzo adaptirao i nije bilo problema. Dinamov pritisak je bio konstantan, jer je igrao jednostavno bolje. Mišić je dobro probijao linije, pronalazio Bennacera i Zajca, te s Beljom se dolazilo u prigode. Velika šansa Bakrara je bila zapravo ideja kako je želio Dinamo igrati. Hajdukov golman je bio odličan, odradio je vrhunsku utakmicu.”

Bila je to sadržajna, ne toliko kvalitetna igra, ali sudačke odluke, puno VAR-a, bakljada, folklor derbija kako bi ga mi nazvali. Koliko vam je to prihvatljivo?

“To je dio našeg folklora, nogomet se izvan granica ipak kreće u jednom drugom smjeru. Derbi ostaju derbiji, ali sve nekako ostaje u nogometnim okvirima. Kod nas je ipak drukčije, utakmica je postala hektična, bilo je to kao da gledaš jedan maraton u kojem gledaš što će se dogoditi.”

Zanimljivo niti jedan niti drugi tjedan nisu željeli ovakvu utakmicu.

“Treneri su u trenutku utakmice nemoćni kada se utakmica rasplamsa. Igrači i sudac zapravo stvore klimu kakva će utakmica biti. Hajduk je poveo onda je želio nekako na silu, na galamu privesti igru kraju. Splićani su sami sjeckali utakmicu, možda im je ta bakljada Torcide napravila samo problem.”

Kako ste vidjeli zamjene?

“Mikić je jako dobro odigrao utakmicu, nakon njegovog izlaska je pao gol. Odlično je zakočio Rebića. Topić je dobio prve minute, on donosi konkretnu energiju, on je i protiv Gorice i Hajduka donio impuls koji je jako potreban u takvim dvobojima.”

U četvrtak dolazi Betis, koji je stradao u prvenstvu, ali važna je utakmica za jedne i druge.

“Naša liga nije na nivou one u kojoj igra Betis, no Dinamo je svjestan da dobrom prezentacijom cijele momčadi može tu biti konkurentan. I to je zapravo najvažnije. Dinamo je i bod u toj utakmici vrlo dobar, naravno svi bi ovdje voljeli da Dinamo odigra dobro i dobije tu utakmicu – zaključio je Prelec.”