Predsjednik FIFA-e: Moramo razmotriti vraćanje Rusije

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino najavio je da bi se ruski nogometni klubovi i reprezentacija Rusije uskoro mogli vratiti na najveću scenu.

Infantino je u razgovoru za Sky Sports podržao ponovno uključivanje Rusije u sastav i pozvao na prekid četverogodišnjeg isključenja zemlje s međunarodnih natjecanja.

FIFA je zabranila Rusiji sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Rusija je zbog toga izbačena sa Svjetskog prvenstva u Kataru i nije bila dio kvalifikacija za izdanje 2026. koje će se ovog ljeta održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

FIFA pokreće novo natjecanje i uključuje Rusiju? Infantino: ‘Sport nam daje nadu’

Infantino je rekao kako je zabrana bila uzaludna, a njegova prva želja je vratiti mlade ruske reprezentacije.

“Moramo razmotriti vraćanje Rusije, definitivno, jer ova zabrana nije ništa postigla. Samo je stvorila više frustracije i mržnje”, rekao je Infantino.

“Pomoglo bi da djevojčice i dječaci iz Rusije mogu igrati nogometne utakmice u drugim dijelovima Europe”, dodao je.

Infantino je istaknuo kako se bezrezervno protivi zabranama i da bi FIFA trebala “u svoje statute ugraditi da zapravo nikada ne bismo smjeli zabraniti nijednoj zemlji igranje nogometa zbog postupaka njihovih političkih vođa”.