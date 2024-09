Bjelica: Dinamo i ja smo ostavili neke stvari iza sebe, nekad se i sa ženom posvađate

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Nenad Bjelica održao je prvu press konferenciju nakon povratka u Maksimir.

“Čast mi je i zadovoljstvo biti ovdje nakon četiri i pol godine. Najbolje znam koliko je to velika stvari i zahvalan sam Dinamu što me je izabrao. Znam što je Dinamo, znam koji je to pritisak i znam kako se ovdje treba raditi. Vjerujem da ću nastaviti tamo gdje sam stao u travnju 2020. godine.

Zahvalio bih se i mojem bivšem klubu Unionu, koji je gospodski riješio prestanak suradnje. O tom klubu mogu reći samo sve najbolje i hvala i njima na šansi koju sam dobio. Sad sam tu, fokus je maksimalan i uvjeren sam da ćemo se svi skupa veseliti”, rekao je Bjelica u uvodu.

“Iznimna mi je čast i zadovoljstvo poželjeti Bjelici dobrodošlicu. Svi znamo kakve je rezultate ostvario kao trener Dinama i vjerujemo da ćemo s njim ostvariti stabilnosti i biti dobri na svim frontovima. Ne smijemo zaboraviti naš cilj i fokus, a to je razvoj mladih igrača. Vjerujemo u naš kadar i vjerujem da ćemo ostvariti sve zacrtane ciljeve”, rekao je sportski direktor Marko Marić.

“Zahvalio bih se našem novom treneru. Jako smo sretni da smo ga izabrali i on je izbor čitavoga kluba te iza njega stojimo svi. Zahvalio bi se i Sergeju Jakiroviću, koji je danas bio u klubu i proveo je s nama neko vrijeme. Puno smo pričali. Dinamo ima sjajnu atmosferu”, rekao je predsjednik Dinama Velimir Zajec.

Ovo nije momčad koju je Bjelica izabrao, a u problemima je. Koliko ima vremena nešto promijeniti u dva dana i koliko ćete se morati boriti sa vlastitom sjenom iz onih vremena?

“Meni je ovo 11. put da dolazim u neki klub, drugi put u Dinamo. Devet puta sam dolazio kao vatrogasac i preuzimao ekipu, koju nisam sastavljao. Navikao sam na tu situaciju i uvjeren sam da ću zajedno sa svim igračima i ljudima oko ekipe uspjeti momčad izvući iz ove situacije.

Slažem se da nisu bili na nivou Dinama zadnje četiri utakmice, ali to je vrlo kvalitetna ekipa, možda i po širini kadra kvalitetnija od one koju sam ovdje vodio zadnji put. Zaista sam zadovoljan što mogu voditi ovakvu momčad i čestitam svima, koji su stvarali ovaj kadar.

Što se tiče moje sjene iz prošlosti, odnosno onoga što sam postigao, ovako ću reći. Uopće me ne zanima što se događalo prije šest godina niti u zadnje četiri utakmice niti prije dva mjeseca. Nitko ne živi o prošlosti. Svakodnevno dokazivanje, svakog dana moraš biti bolji i interesira me jedino svaka sljedeća utakmica. Ne želim živjeti na staroj slavi, znam koja je odgovornost na meni i preuzimam je”.

Kakvi su ciljevi postavljeni pred njim u Ligi prvaka?

“U mojem prvom periodu u Dinamu nisu postajale utakmice HNL-a, Lige prvaka ili Kupa nego je svaka prilika da se osvoje tri boda. Meni nije važno tko je sljedeći protivnik, priprema je uvijek ista kao i vjera u tri boda. Idemo jednu po jednu, a što se Lige prvaka, pokušat ćemo pobijediti Monaco.

Što se mene tiče, najveći fokus je da u prvoj sljedećoj utakmici damo maksimum. Bit će ih u kojima ćemo dati maksimum i nećemo pobijediti, ali svaki navijač želi vidjeti momčad koja se bori. To navijači znaju cijeniti i takav ćete Dinamo gledati”.

Što je mislio s onom izjavom o korporaciji?

“Čim sjedim ovdje, to znači da smo Dinamo i ja ostavili neke stvari iza sebe. Bilo je podbadanja i s moje i Dinamove strane i čim sam ovdje, to znači da su ljudi procijenili da nema nikakvih problema. Nekad se kod kuće posvađate sa ženom pa se sutra poljubite. To je tako. Nije tema razgovora ta izjava, možda ćemo o tome u nekom opuštenom razgovoru”.

Hoće li mijenjati sustav igre? Obrana?

“Sustav Dinama je u zadnje vrijeme bio različit u nekim utakmicama, bilo je raznih sustava. To su sve sustavi koje Dinamo može igrati, a ja sam pobornik igranja sa četiri u obrani i ići ćemo u tom pravcu.

Što se tiče igre u obrani, mislim da u ovom trenutku u obrani nisu problem ni Nevistić, ni zadnja četvorka nego cijela ekipa. Kad mi postignemo to da naš napadač bude prvi obrambeni igrač, onda će Dinamo izgledati organizirano i disciplinirano i bit će mu teško zabiti gol, kao što je bilo u mojem prvom periodu ovdje”.

Što je naučio u Union Berlinu i gdje bi Dinamo bio u Bundesligi?

“U Bundesligi je svaki klub specifičan i liga je specifična. Puno se trči, igra se čvrsto, evo, Union Berlin nije imao nijednu utakmicu ispod 120 kilometara. Pod mojim vodstvom je to bila ekipa koja je uvjerljivo najviše trčala u Bundesligi i to želim postići s Dinamom. To je trenutačno problem jer ne trčimo dovoljno u zadnje vrijeme i moramo podići taj dio odgovornosti u svojoj igri. Kad tako bude, onda ćemo biti uspješni

Union i Dinamo su dvije potpuno različite ekipe. Union je momčad koja je bila napravljena za sustav 3-5-2, a Dinamo je koncipiran za 4-3-3. Union nije bio atraktivan, ali dobro pripremljen dok Dinamo ima jako puno talenta, koji su vrijednost i to su razlike. Ne možete od Uniona tražiti da igra kao Dinamo i obrnuto. Ako to tražite, onda ste predodređeni za neuspjeh”.

Bjelica je još jednom ponovio da uvijek prati HNL.

“Ako ću biti iskren, uglavnom pratim ligu u kojoj radim i HNL. Englesku ligu ni ne gledam, možda pogledam Serie A ili La Ligu. Sve sam pratio u HNL-u, sve znam o svim ekipama, tko je otišao, tko kako igra, tko je došao i tu neće biti problema. Osim toga, dočekali su nas jako kvalitetni ljudi u stručnom stožeru.

Što se HNL-a tiče, vidimo da su tri ekipe puno bolje od ostalih, a to su Dinamo, Rijeka i Hajduk. Osijek nije dobro startao i to mi je žao kao navijaču Osijeka. Oni se obnavljaju i traže malo sebe. Kvaliteta je dobra i radujem se prvoj sljedećoj utakmici”.

Otkrio je i kakav je njegov odnos s Brunom Petkovićem.

“Htio sam da se sretnemo prije, iskreno. Međutim, nije se ostvarilo dok sam bio u Trabzonsporu, a i u Unionu. Bilo je nekih pokušaja, ali ne s moje strane direktno. Zadnji put smo se čuli kad mu je bio rođendan.

Imam dobar odnos s njim, koji je nekad bio i turbulentan, ali ja sam takav čovjek. Očekujem da mi daš sve i ja ću tebi dati sve, a to vrijedi za sve igrače. On će sigurno biti Bruno Petković kao nekad i drago mi je da ga opet mogu trenirati”.

Tajna rada s Petkovićem?

“On je tad rastao i došao je kao velika nepoznanica za hrvatski nogomet i svi su bili skeptični oko njega. Najzaslužniji za njegov rast je on i ako dođe do nastavka rasta opet će on biti zaslužan.

Treneri su tu da mu pomognu, a postoje razni način. Nekad ga moraš kazniti, nekad pohvalit, nekad maknuti iz ekipe, ali uvijek iskreno. I nije to samo s njim, nego prema svim igračima. Svi ovi igrači mogu igrati u Dinamu, a na njima je da se ukrcaju u pobjednički brod. Tko je spreman dati sve za Dinamo, taj će kod mene biti dobrodošao.”

Je li se čuo s Jakirovićem i je li pričao s čelnim ljudima u Maksimiru o pojačanjima?

“Ne, nismo pričali o pojačanjima jer mislim da za to nema potrebe. Sa Sergejem sam se čuo poslije Qarabaga i najopuštenije smo o svemu pričali. Nitko nije mogao predvidjeti što se dogodilo.

Žao mi je zbog toga jer je Sergej kvalitetan trener. Nitko ne može obrisati ono što je on ostvario, a ja najbolje znam koliko je to teško ostvariti. Čestitao mi je, a vjerujem da ćemo se čuti.”

Kakav Dinamo očekuje protiv Lokomotive?

“Mi smo fokusirani samo na HNL jer znamo što nam nosi. Vjerujem da će nam donijeti direktan plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone tako da je fokus maksimalan na ono prvo što dolazi.

To je današnji trening i sutrašnja utakmica. Lokomotiva je vrlo iskusna ekipa, s puno prekaljenih igrača iz HNL-a. Imaju sjajnog trenera, koji iz godine u godinu potvrđuje vrijednost tako da će nam trebati puno agresivnosti, discipline i da svaki igrač ide do maksimuma. Sigurno je samopouzdanje malo uzdrmano, ali dobro ćemo se pripremiti”.

“Jučer smo odradili regenerativni trening pa nismo o tome pričali. Ali, možete očekivati brži i pragmatičniji nogomet, kojemu neće trebati 50 dodavanja da izađe. Mene taj nogomet uspavljuje. Bit će direktnih uputa što i kako raditi u kojim situacijama i što želim da rade s loptom i to ću tražiti od njih. Tko će to raditi, taj će više igrati”.

Bjelica je otkrio i kako se ozlijedio branič Samy Mmaee.

