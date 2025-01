Pratite na SK: Perišić će startati s klupe, evo što je rekao treneru kad je to saznao

Podijeli :

Gulliver Images

Nizozemski PSV susreće se s AZ-om večeras od 21h u 18. kolu Eredivisie, a derbi vikenda je najavio trener Peter Bosz. Utakmicu pratite na SK2!

Bosz je zadovoljan Perišićem koji se ovog ljeta priključio PSV-u u kao slobodan igrač, ali ovu bi utakmicu mogao startati s klupe.

Nizozemski portal NOS javlja da je trener to priopćio hrvatskom nogometašu koji je na to odgovorio:

“Tu sam kako bih pomogao” te tim odgovorom još jednom pokazao ono što je trener već znao o njemu. Bosz je uoči utakmice rekao:

“Nisam poznavao Ivana kao osobu, ali moj dojam je isključivo pozitivan. On je primjer mladim igračima. Kao trener možete uprijeti prstom u njega i reći: ‘Ovako se to radi.’ Puno razgovara s mladim igračima, ali nikada im ne pametuje. On stvarno želi pomoći”.

Perišić je ove sezone upisao pet golova i tri asistencije u 12 utakmica za klub iz Eindhovena koji je trenutno vodeća momčad nizozemskog prvenstva.