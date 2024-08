Pobijedili Real Madrid u Ligi prvaka, a sada im je Mislav Karoglan novi trener!

Podijeli :

Miro Gabela/Hajduk.hr

Mislav Karoglan novi je trener Šerifa iz Tiraspola, preuzima klub koji su prije njega vodii hrvatski stručnjaci Zoran Vulić, Zoran Zekić, Goran Sablić i Stjepan Tomas.

Trener Istre 1961 i Hajduka iz prošle sezone na tu je funkciju došao praktički preko noći jer je smijenjen Ukrajinac Jurij Gura koji je ispao u 2. pretkolu Europske lige od švedskog Elgsborga, no to nije kraj europskog puta kluba iz Moldove, jer će igrati u 3. pretkolu Konferencijske lige, a vodit će ih Karoglan. Sastaju se se ovog četvrtak s Olimpijom u prvom susretu koji je na rasporedu u Ljubljani.

Karoglan je potpisao dvogodišnji ugovor s klubom koji voli hrvatske trenere koji su mu donosili uspjeha u povijesti. Međutim, prošle sezone nisu bili prvaci što je veliko iznenađenje budući da im je to uspjelo 21 put od osnutka 1997. godine.

Mladom treneru tako je Hajduk bio odskočna daska za inozemni angažman, a prošle sezone s Bijelima je bio nadomak naslova, bio je jesenski prvak nakon što je naslijedio Ivana Leku, no nakon priprema u Umagu, izgubio je nekoliko važnih utakmica u borbi za dvostruku krunu. Tako je odlaskom predsjednika Lukše Jakobušića uskoro otišao i on s Poljuda, da bi ga naslijedio njegov pomoćnik Jure ivanković kao privremeno rješenje do kraja sezone.

Šerif je relativno nedavno igrao najbolju sezonu u povijesti, izbacili su Dinamo i ušli u skupinu Lige prvaka. A tamo su pobijedili veliki Real Madrid na Santiago Bernabeu, a eto sada im je novi trener Mislav Karoglan.