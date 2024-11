Petković otpao za Škotsku i Portugal, je li to šansa Kulenoviću?

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija nadolazeći ciklus utakmica u Ligi nacija odradit će bez Bruna Petkovića.

Nenadu Bjelici ispunila se želja. Bruno Petković neće sudjelovati na utakmicama reprezentacije protiv Škotske i Portugala.

Ali, ne zato što je trener Dinama tako htio, već je to odluka koju je prema svemu sudeći donio izbornik Zlatko Dalić u dogovoru s igračem.

Prevedeno, to znači da će Dalić imati Antu Budimira, koji je u jako dobroj formi za Osasunu, Andreja Kramarića i Igora Matanovića koji doduše nisu u bajnoj formi. Treba reći i to da Budimir protiv Škotske mora odraditi suspenziju zbog žutih kartona. I eto, to su jedini klasični napadači. Sve ostalo su krila.

S obzirom na otpadanje Petkovića, ali i suspenziju Budimira protiv Škotske, nije isključeno da izbornik u posljednji trenutak uputi poziv Dinamovu napadaču Sandru Kulenoviću koji je ove sezone u 18 nastupa u svim natjecanjima postigao čak 14 pogodaka. Naravno, u igri je i Dion Drena Beljo, koji igra odlično u bečkom Rapidu ove sezone, premda se to ne čini izglednim s obzirom na važne utakmice mlade reprezentacije s Gruzijom u borbi za Europsko prvenstvo.