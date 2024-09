Pep poslao poruku Topnicima: ‘Želite rat? Sad ćemo se boriti’

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Images

Prošlotjedni derbi između Manchester Cityja i Arsenala iznio je brojne tenzije koje se još nisu smirile.

Podsjetimo, susret petog kola Premier lige je završio 2:2 na Etihadu, i to nakon što su Građani u 98. minuti ipak došli do boda. U Londonu i dalje ‘podbadaju’ rivala iz Manchestera, Mikel Arteta je to ovako objasnio:

“Bio sam u Cityju. Bio sam ondje četiri godine. Imam sve informacije i sve znam. Vjerujte mi.”

Takve riječi nisu najbolje sjele treneru Građanu Pepu Guardioli koji je postavio Artetu za svog pomoćnika u Manchester Cityju prije nekoliko godina.

“Morat će mi sljedeći put objasniti što je htio reći. Tvrdi da je ovdje bio četiri godine, a svi znamo što se događalo. To se može povezati s aktualnim optužbama protiv kluba, možda je o tome govorio. Možda o tome nešto zna. U dobrim smo odnosima i zatražit ću precizan odgovor”, rekao je Guardiola i dodao:

“Gabriel je to sjajno rekao nakon utakmice: ‘To je rat, moramo isprovocirati suparnika.’ Što drugo? Želite rat? Sad ćemo se boriti.”