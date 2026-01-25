Peh za Dinamo u Osijeku, Bennacer zbog ozljede morao napustiti igru

Podijeli :

Foto: Alen Szabo / GNK Dinamo

Na Opus Areni u Osijeku igra se derbi 19. kola SuperSport HNL-a između Osijeka i Dinama, a Zagrepčani na poluvremenu imaju prednost od 2:0. Prvi pogodak postigao je Luka Stojković u 30. minuti, kada je najspretnije reagirao nakon odbijene lopte i preciznim udarcem pogodio same rašlje. U samoj završnici prvog dijela Miha Zajc je atraktivnim udarcem vanjskom nogom poslao loptu u suprotni kut, nakon asistencije Mattea Pereza Vinlofa.

Ipak, Dinamo iz Osijeka ne nosi samo pozitivne vijesti. U 20. minuti susreta ozlijedio se Ismael Bennacer, jedan od najvažnijih igrača momčadi. Alžirski veznjak ostao je ležati na travnjaku bez ikakvog kontakta sa suparnikom, a sve upućuje na to da je ponovno stradao mišić zadnje lože, isti problem koji je imao i na Afričkom kupu nacija.

Umjesto njega u igru je ušao upravo Stojković. Bennaceru je to bio prvi nastup nakon povratka od ozljede zadobivene prije dva tjedna u utakmici Afričkog kupa nacija protiv DR Konga. Zbog toga je propustio sljedeći reprezentativni susret, dok u klupskim natjecanjima u Europi nije nastupao jer nije registriran. Iako se u početku sumnjalo na težu ozljedu ligamenta, naknadno je utvrđeno da je riječ o blažem istegnuću.

Prema podacima Transfermarkta, Bennacer je uvjerljivo najvrjedniji igrač Dinama s procijenjenom vrijednošću od devet milijuna eura. Ove sezone upisao je 11 nastupa u SuperSport HNL-u, pritom postigao jedan pogodak i zabilježio dvije asistencije. U Dinamo je stigao na posudbu iz Milana uz mogućnost otkupa, a zagrebački klub snosi otprilike trećinu njegove plaće, odnosno oko 800 tisuća eura godišnje, čime je ujedno i najplaćeniji igrač momčadi.