Pašalić s kapetanskom vrpcom asistirao i odveo Atalantu do novog rekorda

Nogometaši Atalante vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva svladavši u susretu 17. kola na svom terenu Empoli sa 3-2 (2-1) produživši tako svoj rekordni niz uzastopnih pobjeda u Serie A na 11.

Do pobjede protiv Empolija Atalanta je stigla mnogo teže od očekianog, gosti su poveli preko Colomba (13), De Keteleare (34) i Lookman (45+1) su do odlaska na odmor preokrenuli na 2-1, ali je Esposito (57-11m) s bijele točke poravnao na 2-2. Taj je rezultat stajao sve do 86. minute kada je De Keteleare (86) nakon odlične solo-akcije svojim drugim golom osigurao tri boda sastavu iz Bergama.