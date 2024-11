Ovi podaci zvuče nestvarno: Znate li koliko Neymar zaradi samo za dodir s loptom?

Podijeli :

AP Photo/File via Guliver

Brazilska nogometna zvijezda Neymar izbivat će s terena između četiri i šest tjedana zbog ozljede tetive u koljenu.

Brazilac se ozlijedio u ponedjeljak tijekom susreta Azijske lige prvaka protiv iranskog kluba Esteghlal. No, za utjehu ima astronomski ugovor koji je potpisao u ljeto 2023. Službeni iznos za koji godišnje igra je 100 milijuna eura, no uz sve bonuse i dogovore s klubom vjeruje se da je taj iznos mnogo veći, a on iznosi 120 milijuna.

Neymar je odigrao samo sedam utakmica otkako je prešao u saudijski klub za 83 milijuna eura.

Neymar je po golu dosad zaradio 120 milijuna eura, po asistenciji 40 milijuna eura, a za svaku odigranu utakmicu više od 17 milijuna eura.

Za svaki dodir na utakmici zaradio je 306.000 eura, a za svaku minutu provedenu na terenu 280.000 eura.

