Ovakve komplimente Perišić još nije dobio: ‘Takve igrače nemamo u Nizozemskoj, on je pobjednik u svemu’

Guliver Images

Ivan Perišić svih je impresionirao u Nizozemskoj novom sjajnom partijom u pobjedi PSV-a, pa tako i svog trenera.

PSV je u 26. kolu Eredivisie napravio još jedan koračić prema obrani naslova prvaka porazivši kod kuće AZ Alkmaar 2:1.

Na tom putu Ivan Perišić prvo je spriječio gotovo sigurno vodstvo AZ-a za 2:0, da bi potom serijom prodora po krilu i centaršuteva te na koncu asistencijom za pobjednički pogodak Pepija zaokružio jednu od najboljih partija sezone.

“U prvom poluvremenu dobro smo startali, a onda prošli kroz teško razdoblje. I dalje smo bili opasni po lijevom krilu. Kad vidite kako je pripremio drugi gol i asistirao, vidite kako je odlučan”, pohvalio je Perišića njegov trener Peter Bosz.

Vatreni je još jednom pokazao koliko je važan aktualnom prvaku. Ima li još takvih igrača u Nizozemskoj, novinari su pitali Bosza na konferenciji za medije.

“Svaki je igrač jedinstven, ali nemamo takve igrače u Nizozemskoj. Ivan je poseban s ovakvim izvedbama u toj dobi. Danas smo igrali protiv momčadi s petoricom otraga, a on trči s nama i također se vraća u vlastiti kazneni prostor. Takva disciplina je nevjerojatna. On je pobjednik u svemu: u treningu i u svakoj utakmici”, sipao je komplimente Bosz.