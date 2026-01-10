VIDEO / Perišić kakvog rijetko viđamo: Umalo postigao autogol, svađao se sa suigračem, a onda ‘pregazio’ protivnika!

Podijeli :

U 18. kolu nizozemske Eredivisie PSV je domaćem terenu slavio protiv Excelsiora s 5:1.

Aktualni nizozemski prvak imao je uvjerljivih 4:0 već do 39. minute, a onda su gosti u prvoj minuti nadoknade stigli do svog pogotka. Ubrzo nakon toga bili su blizu i drugog pogotka.

VIDEO / Perišićev suigrač zabio, a onda se teško ozlijedio

Naime, u četvrtoj minuti nadoknade došlo je do konfuzne situacije u domaćem kaznenom prostoru. Nakon ubačaja s desne strane bek PSV-a Sergino Dest loše je reagirao i zbog toga je Ivan Perišić umalo postigao autogol. Hrvatski reprezentativac nakon toga je ušao u verbalni sukob sa bivšim igračem Barcelone i Milana.

Gosti su iz te situacije dobili korner, a vidno isfrustrirani Perišić netom nakon otklonjene opasnosti oštro je startao na gostujućeg igrača i, na svoju sreću, zaradio samo žuti karton.

Perišić je iz igre izašao u 76. minuti, a nije sudjelovao kod niti jednog pogotka svoje momčadi.

