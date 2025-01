Pojavili se problemi oko transfera Oršića u Pafos?

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Hrvatski napadač Mislav Oršić traži novi klub od odlaska iz turskog Trabzonspora.

Nedavno je Oršić viđen na stadionu ciparskog Pafosa i šuška se kako je upravo to njegov novi klub, no čini se da je došlo do poteškoća u tom transferu.

POVEZANO Definitivno ništa od povratka u SHNL, Oršić s tribina gledao utakmicu novog kluba!

Ciparski mediji pišu kako su ruski vlasnici privremeno stopirali Oršićev dolazak i zasad još neće potpisati, barem dok se ne riješe sitni problemi.

Ciprani su odlučili potpisati Oršića tek kad zadovolji sve parametre jer žele fizički spremnog nogometaša koji može izdržati napore na najvećoj razini.

Nisu do kraja riješeni ni detalji u Orišćevom ugovoru pa je i to prepreka. Pafos pregovara i s švedskim ofenzivnim krilom Kenom Semom iz Watforda.