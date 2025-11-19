Petković razmišlja o raskidu ugovora s novim turskim prvoligašem, Turci kasne s plaćom?

Podijeli :

Hrvatski napadač Bruno Petković prolazi kroz vrlo zahtjevno razdoblje u Kocaelisporu.

Prema informacijama turskog insajdera Reşata Cana Özbudaka, klub kasni s isplatama, pa Petković sve ozbiljnije razmatra mogućnost raskida ugovora. Özbudak navodi da bivši Vatreni ima pravo jednostrano prekinuti suradnju ako u sljedećih 10 dana ne dobije zaostale plaće.

Situacija se dodatno zakomplicirala nakon što je Petković, uz prethodna upozorenja klubu, tek nedavno dobio 200.000 eura koje je trebao primiti još ljetos kao dio potpisnog bonusa. Ipak, turski mediji tvrde da mu klub i dalje duguje oko 450.000 eura, što odgovara dvjema neisplaćenim mjesečnim primanjima.

Petković je trenutačno izvan kadra zbog ozljede i ne igra već mjesec dana, no prije pauze je u osam nastupa zabio četiri pogotka i pokazao da je važan za momčad. Ovo nije prvi spor između njega i Kocaelispora – već po dolasku u klub otkrio je da su se neke stavke u ugovoru promijenile, pa je privremeno napustio Tursku. Nekoliko dana kasnije vratio se nakon što je uprava prihvatila njegove zahtjeve.