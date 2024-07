Bilić: Rakitić ima 36 i to nosi svoje probleme, ali nije došao uživati u suncu

Podijeli :

xNigelxKeenex via Guliver

Trener saudijskog Al Fateha te bivši izbornik Hrvatske Slaven Bilić komentirao je očekivanja od nove sezone HNL-a, a dotaknuo se i Rakitića.

Na stadionu u Kranjčevićevoj u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone HNL-a Lokomotiva je odigrala 1:1 sa saudijskim Al Fatehom kojeg vodi Slaven Bilić. On je prilikom dolaska u Zagreb dao izjavu o tome što misli o novoj sezoni HNL-a.

“Očekujem uzbudljivu sezonu, kao što je bila lani i kao što je posljednjih nekoliko godina. Sve bi se trebalo vrtjeti oko Dinama i Hajduka, oba se kluba dobro pojačavaju. Hajduk radi izvanredne stvari s dovođenjem Rakitića i Gennara Gattusa, to su dvije veličine koje dižu ligu. S time su natjerali Dinamo da bude jako aktivan u prijelaznom roku, a to bi se trebalo dobro reflektirati na ligu”, rekao je Bilić za Dnevnik Nove TV.

Komentirao je i dolazak Ivana Rakitića u Hajduk.

“Rakitić dolazi u dobrom stanju. Je to 36 godina i to nosi svoje probleme. Sigurno on nije Rakitić iz Barcelone jer tada ne bi išao u Sevillu i Al Shabab. Ali to ne znači da nije dovoljno dobar da Hajduku ne bi mogao donijeti kvalitetu, mirnoću, sigurnost i gard.

Igrači već par godina pucaju pod pritiskom, što se dogodilo lani. Nije došao u Split radi sv. Duje, kave, sunce ili Šolte. Sve je to lijepo, ali on je jedan od najozbiljnijih igrača koje sam vodio. Došao je osvojiti nešto i pomoći Hajduku, a ne uživati u suncu”, rekao je Bilić.