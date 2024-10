Olić: Kao što smo i očekivali, bilo je dosta teško

Odmah na početku drugog poluvremena, izbornik Olić napravio je dvije zamjene. Umjesto Leona Belcara i Franje Ivanovića u igru su ušli Veldin Hodža i Marin Ljubičić.

“Dogovorili smo se da ćemo u nastavku pokušati igrati brže, i tražili smo više centaršuteva s poludistance s obzirom na to da smo u kaznenom prostoru imali Belju koji je svaku dugu loptu imao pod kontrolom ili je bio na njoj. S obzirom na njihov deficit u tom segmentu, on je bio dosta dominantan, a tako smo na kraju i dali gol, iz jednog centaršuta i druge lopte, i onda je bilo sve lakše. Utakmica se otvorila i išla je onako kako smo očekivali. Naravno da bi idealan scenarij bio da smo mogli otvoriti ranim golom, sigurno bi bilo drugačije. No, najvažnije je da smo ova tri boda upisali i na terenu. Te su utakmice najteže i najgore i za igrače i za nas trenere, da ih se dovoljno motivira da ipak upišu ta tri boda s obzirom na njihovu važnost, i da dođemo u situaciju da možemo biti drugi”, zaključio je Olić.