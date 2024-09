Novog izbornika SAD-a financiraju dva milijardera, pogledajte koliko će zaraditi

Podijeli :

xMatthewxChildsx via Guliver

Amerikanci imaju novog izbornika.

Nogometna reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država imenovala je Argentinca Mauricija Pochettina za novog izbornika nacionalne vrste.

Pričalo se o brojnim velikim imenama kao kandidatima za američku klupu, a Pochettina je odabrao sportski direktor reprezentacije, Matt Crocker koji je prethodno surađivao s Argentincem u Southamptonu.

Pochettino tvrdi da nije puno razmišljao o priključivanju u projekt nogometne ekspanzije u SAD-u:

“Moja odluka da se priključim nogometnom projektu SAD-a nije bila samo nogometna. Privukao me put kojim ova momčad i zemlja trenutno idu. Energija, strast i glad da ovdje postignem nešto doista povijesno, to su stvari koje su me inspirirale. Vidim skupinu igrača punih talenta i potencijala, a zajedno ćemo izgraditi nešto posebno, na što će cijela nacija biti ponosna.”

Američki ESPN tvrdi doznaje kako će Pochettino zarađivati šest milijuna dolara godišnje na američkoj klupi, odnosno zaradit će 12 milijuna dolara za dvogodišnji ugovor koji je potpisao te će tako postati najplaćeniji izbornik u američkoj povijesti. Zanimljivo, Argentinca ‘sponzoriraju’ dva američka milijardera. Jedan od njih je osnivač tvrtke Citadel, Kenneth C. Griffin, a dio Pochettinove plaće, pokrivat će i Scott Goodwin, suosnivač investicijske tvrtke Diameter.

Pochettino će prvi ispit na klupi SAD-a imati protiv Paname. Riječ je o prijateljskoj utakmici koja će se odigrati 12. listopada u Austinu.