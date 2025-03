Novinar pitao Deschampsa o izmišljenom igraču Baleglaviću, izbornik nije shvatio šalu

Podijeli :

Guliver Image

Francuska večeras od 20:45 dočekuje Hrvatsku u Parizu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. Vatreni su u četvrtak na Poljudu slavili 2:0, a večerašnji je uzvrat najavio i francuski izbornik Didier Deschamps.

Francuski novinar, koji radi za televiziju TMC, pokušao je nasamariti Deschampsa upitavši ga o izmišljenom hrvatskom reprezentativcu kojeg je nazvao Baleglavić.

“Vidjeli smo da je Hrvatska dosta rotirala u napadu u posljednjim utakmicama s Kramarićem, Matanovićem, Petkovićem, Perišićem… Ne bojite li se da bi navečer mogao zaigrati mladi Baleglavić? Ima sjajnu 2025. godinu. Jeste li pripremili plan kako ga zaustaviti?“, pitao je francuski novinar na što je Deschamps ozbiljno odgovorio:

“Poznajemo sve protivnike. Ako vi znate tko će zaigrati za Hrvatsku, to me zanima. Ja ću to saznati tek navečer. Ali pratimo protivnike, svi koji su na popisu mogu se naći na terenu, od početka ili ulaskom u igru.”

Izmišljeno prezime Baleglavić odnosi se na šalu koja se referira na kolokvijalni izraz “les glaouis” (testisi) i frazu “bats les glaouis”. Radi se o kolokvijalnom i vulgarnom francuskom izrazu za udarac u jaja, odnosno u prenesenom značenju koristi se kao izraz za nanošenje boli ili sramoćenje, objašnjava RMC Sport.