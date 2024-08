Novi trener Rijeke: Užasno mi je žao navijača

Podijeli :

HNK Rijeka

Mislim da smo protiv jedne ovako fizički jake momčadi na njihovom terenu trebali imati bolji rezultat, a da smo možda pravu priliku propustili u Rijeci u prvoj utakmici

Riječane je na sjeveru Europe vodio Radomir Đalović, koji je preuzeo trenersku ulogu nakon što je Željko Sopić dobio otkaz, a novi trener ne može biti zadovoljan ishodom priče u Švedskoj.

– Nažalost svih nas, prije svega navijača i igrača, nismo uspjeli proći Elfsborg i nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Mislim da smo u prvom dijelu izgledali dobro, imali neke situacije, no poslije smo malo pali. Očekivao sam da se u nastavku dignemo, da izgledamo bolje, preživjeli smo neke teške situacije, no onda smo primili gol iz jedne individualne pogreške. Pokušali smo se poslije vratiti sa zamjenama no nismo uspjeli. Mislim da smo protiv jedne ovako fizički jake momčadi na njihovom terenu trebali imati bolji rezultat, a da smo možda pravu priliku propustili u Rijeci u prvoj utakmici. No, što je tu je, nemam što zamjeriti mojim igračima, idemo dalje – rekao je Đalović i dodao:

– U nedjelju nas očekuje Istra 1961 i pokušat ćemo ući u Konferencijsku ligu. Prvo ćemo se dobro spremiti za Istru, dosta je igrača od ovog terena umorno, neke ćemo igrače sigurno zarotirati i dati im šansu. Iskreno mi je žao i zbog ovih navijača koji su nas pratili u Švedskoj, no dali smo sve od sebe da ih razveselimo. Pozvao bih sve da nam ovim putem daju podršku već u nedjelju, pa i u četvrtak, ovi mladi momci to zaslužuju. Njima će to jako puno značiti.