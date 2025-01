Novi trener juniora Dinama: ‘Draži mi je Klopp od Pepa, a u Ligi prvaka sam više htio Real’

Podijeli :

Dinamo je u intervjuu za službene stranice kluba predstavio novog trenera juniora, Kristijana Polovaneca.

Polovanec je svojevremeno nastupao za Dinamo, a u akademiji maksimirskog kluba je od prošlog ljeta.

“Da, ovdje sam od ljeta. Dva puta sam razgovarao sa sportskim direktorom i direktorom naše akademije, prvotno je bilo zamišljeno da preuzmem neku mlađu selekciju, no ja sam rekao da preferiram neku stariju selekciju. Našli smo se negdje na sredini, predstavili su mi ideju da individualno radim s braničima iz naših pionira, kadeta i juniora. To je bio prijedlog koji mi se svidio pošto sam svojevremeno bio obrambeni igrač i mislim da smo u šest mjeseci puno toga napravili, stvorili smo neke automatizme i to se moglo vidjeti na utakmicama. Osobno sam jako zadovoljan napretkom, a zadovoljna je bila i akademija i treneri selekcija s čijim sam igračima radio tako da je za mene to predstavljalo idealno uhodavanje za ovo što me čeka”, rekao je Polovanec za službenu stranicu Dinama.

Otkrio je tko mu je najdraži trener.

“Svi uvijek u prvi plan stavljaju Pepa Guardiolu i apsolutno se slažem da je on genijalan trener, ali osobno možda više preferiram Jürgena Kloppa i njegov stil nogometa, agresivan, okomit i s visokim presingom. U svom mandatu je vratio Liverpool iz neke prosječnosti u sami vrh i smatram da je i sve ovo što sada Arne Slot radi i djelomična zasluga Jürgena Kloppa, pa ako nekoga moram izdvojiti, neka to bude on.”

Može li se onda u nastavku sezone očekivati takav Dinamo, agresivan i okomit?

“Gledajte, mi u akademiji imamo određene principe igre kojih se pridržavamo u ovim starijim kategorijama, od pionira do juniora i mislim da je to jako važno. Da, agresivnost i okomitost su neke od tih stavki, ali ja bih prije svega tu naglasio borbenost i odlučnost. Moramo se vratiti na onu razinu da protivničke ekipe kad ovdje dolaze nemaju u glavi „Ajmo, igramo s Dinamom!“, već da dođu sa strahom koliko će komada primiti i da najradije ni ne žele igrati tu utakmicu.”

U juniorskoj Ligi prvaka Dinamu slijedi okršaj s Barcelonom.

“Ja sam čak priželjkivao Real Madrid. Tamo je naš Luka Modrić, Real je vrh svjetskog nogometa, ali i Barcelona je fenomenalan protivnik i drago mi je da smo izvukli tako zahtjevnog suparnika. Zašto? Zato što igramo jednu utakmicu. Analizirat ćemo sve vrline i mane Barcelone, igramo jednu utakmicu i ako tebe treba motivirati protiv Barcelone, onda je to smiješno. Ja imam 45 godina pa se sjećam nekih utakmica koje sam igrao u Europi, koje su ostavile trag, koje su mi ostale u lijepom sjećanju i kažem, mi ćemo se pripremiti da budemo najbolji i da probamo proći jer nije to Barcelonina prva ekipa, to su juniori, ista godišta kao i naši igrači i ja vjerujem u Dinamo, pogotovo u našu ekipu jer Dinamo ima jednu od najboljih akademija u Europi, ne trebamo se nikoga bojati.”