Novi Dinamov prvotimac produljio ugovor s klubom!

Varaždinac Noa Mikić u Dinamo je stigao 2014. kao sedmogodišnjak i prošao sve omladinske selekcije kluba. Za prvu momčad debitirao je prošle sezone, no tada je skupio tek 20 minuta u dvije utakmice.
Mikić je do lipnja 2027. imao ugovor s Dinamom, ali danas ga je produljio do ljeta 2028., čime se još dugoročnije vezao za klub, prenosi tportal.
Zbog ozljede Morisa Valinčića trener Mario Kovačević pružio mu je priliku na desnom beku, a 18-godišnjak se pokazao kao vrlo pouzdano rješenje.
Odigrao je tri utakmice zaredom, svih 270 minuta, uključujući cijeli susret protiv Lillea u Europskoj ligi, potvrdivši da momčad može mirno čekati povratak Valinčića.
