Novi Dinamov prvotimac produljio ugovor s klubom!

Mikić je do lipnja 2027. imao ugovor s Dinamom, ali danas ga je produljio do ljeta 2028., čime se još dugoročnije vezao za klub, prenosi tportal.

Sjajne vijesti za Dinamo: Hoxha spreman za derbi s Hajdukom!

Zbog ozljede Morisa Valinčića trener Mario Kovačević pružio mu je priliku na desnom beku, a 18-godišnjak se pokazao kao vrlo pouzdano rješenje.

Odigrao je tri utakmice zaredom, svih 270 minuta, uključujući cijeli susret protiv Lillea u Europskoj ligi, potvrdivši da momčad može mirno čekati povratak Valinčića.