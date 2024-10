L’Equipe: Bili smo pod velikim pritiskom Reala, šutnja ih je dovela do ponora

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Zlatna lopta koju su ove godine zajedno organizirali UEFA i Groupe Amaury, vlasnik France Footballa i L'Equipea, je izazvala salvu reakcija u svijetu nogometa.

Razlog tome je činjenica da je europski prvak Real Madrid bojkotirao svečanost jer Vinicius Junior nije bio dobitnik Zlatne lopte, nego ju je osvojio veznjak Manchester Cityja Rodri. Oko svega se oglasio i urednik L’Equipea, Vincent Garcia.

“Vinicius je imao problem jer su u top pet bili i njegovi suigrači Bellingham i Carvajal, što znači da su mu ‘uzeli‘ dio glasova. To dovoljno govori o sezoni Reala koji je imao tri, četiri igrača na vrhu i suci su se morali opredijeliti, što je pomoglo Rodriju“.

Potom se osvrnuo na odluku Real Madrida o bojkotu svečane dodjele.

“Bio sam pod velikim pritiskom Reala, ali bio sam jasan s njima, kao i s drugima, Moja šutnja dovela ih je do ruba, a kasnije i do ponora. Vrlo sam neugodno iznenađen što se nisu pojavili, ali, ponavljam, bio sam jasan: Ove godine nećemo obavijestiti pobjednika. Mislio sam da su svi to prihvatili, ali su htjeli promijeniti pravila”, zaključio je Garcia.