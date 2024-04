Nevistić nakon obrane sezone: ‘U Dinamu i Hajduku najteže je braniti’

Podijeli :

GNK Dinamo

Ako Dinamo na kraju sezone postane prvak Hrvatske, obrana Ivana Nevistića iz dvoboja s Lokomotivom bit će prijeloman trenutak.

Igrala se 74. minuta na stadionu u Kranjčevićevoj kada su igrači Lokomotive razbili Dinamove linije. Silvio Goričan izašao je sam pred Ivana Nevistića, bio je to čist zicer, no golman Dinama obranio je udarac Lokomotivina dragulja.

Obrana sezone, moglo bi se pokazati. Možda ne baš obrana u rangu one Emiliana Martineza u finalu Svjetskog prvenstva 2022., ali nije ni daleko.

Jer, da tu Goričanovu loptu Nevistić nije spriječio na putu do mreže, Dinamo vjerojatno ne bi uzeo pun plijen Lokosima i njegov zaostatak za Rijekom opet bi se povećao. Uz još samo pet utakmica do kraja, bio bi to možda i ključan trenutak utrke za prvaka.

Ovako, Dinamo je sačuvao vrijedna tri boda te je apsolutno u igri s Rijekom. Razlika je samo dva boda.

“Ja sam tu za ekipu. Ne bih sebe previše isticao. Samo radim svoj posao. Treba pohvaliti cijelu momčad. Bili smo bolji, stvorili smo puno šansi”, izjavio je poslije utakmice Nevistić, koji je odlično reagirao i u 76. minuti na pokušaj Karla Bartoleca.

“Super je atmosfera, puni smo samopouzdanja. Jedva čekamo sljedeću utakmicu i svaki sljedeći trening. Kad je tako, onda te i rezultat mazi. Nadam se da ćemo uzeti duplu krunu”, dodao je Nevistić koji brani u sve boljoj formi kako prvenstvo odmiče kraju.

“Puno je lakše kad imaš posla cijelu utakmicu, pa si zagrijan. Ovako je puno teže jer nemaš nikakvu šansu, a znaš da će doći ta jedna koju moraš obraniti. U Dinamu i vjerojatno u Hajduku najteže je braniti jer nemaš puno lopti, a sve što imaš, moraš odraditi dobro. Privikavam se na to, osjećam se odlično i imam dobar odnos sa svima u ekipi”, zaključio je Nevistić.