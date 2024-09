‘Neće Bayern nakantati Dinamo, junak bi mogao biti Petković’

Podijeli :

Susret Bayerna i Dinama na startu Lige prvaka u Munchenu (večeras od 21 sat) najavio je junak slavlja u Amsterdamu 1998.

Dinamo je u Amsterdamu 1998. slavio je protiv Ajaxa 1:0, jedini gol zabio je u 68. Josip Šimić.

“Pritajeno se nadam da će doći i druga pobjeda u Ligi prvaka. Bilo je prigoda, nije se još dogodilo. Bayern je težak protivnik, oni su, naravno, favoriti, ali u 90 minuta nikad se ne zna, može se čudo dogoditi, treba vjerovati”, rekao je Josip Šimić za Sportske novosti.

I on je krenuo put Munchena. Šimić vjeruje u Plave.

“Uvijek imam vjeru. Ako smo mogli odigrati s Manchester Unitedom na Old Traffordu 0:0, a to je bila najbolja momčad Crvenih vragova ikad, ako smo mogli u Amsterdamu pobijediti Ajax, koji je tada bio neprikosnoven, zašto ne bismo bili u stanju iznenaditi Bayern u Münchenu? Nakon loše igre protiv Hajduka u petak stožerni igrači dat će zadnji atom snage kako bi pokazali da je bilo slučajno što su odigrali tako slabo. Očekujem dobru igru, a hoće li to biti dovoljno za pobjedu, neodlučeno ili minimalan poraz, vidjet će se. Uvijek vjerujem u pobjedu i nadam joj se. Ne bih ni išao u München da se ne nadam pobjedi. Ne bih se niti zaputio da mislim kako će nas…”

“Mislio sam reći nadigrati. Ne, neće nas nakantati, štoviše, smatram da smo dobri i da bismo mogli iznenaditi. Za iznenađenje golman mora biti za ocjenu devet, obrana odigrati partiju života, a napadači zabiti svaku od malog broja šansi. To je jedini recept za pobjedu.”

Otkrio je i što misli tko bi mogao biti junak Dinama u Munchenu.

“Nekako mislim da je Petković taj, da bi u Münchenu baš Petko mogao biti junak. On je rođen za velike utakmice, ako netko posumnja u njegove kvalitete, onda je još bolji. To je jedan od najboljih igrača svih vremena u Dinamu što se tiče napadača.”