Najbolji strijelac AFCON-a igrao 11 godina za reprezentaciju, a da to nije smio?!

Ovogodišnji AFCON pružio nam je mnogo sjajnog nogometa na afričkom kontinentu. Prvak je na kraju postala Obala Bjelokosti iako su u skupini izgubili 4:0 od Ekvatorijalne Gvineje. Upravo je najbolji igrač potonje reprezentacije sada pod istragom.

Emilio Nsue (34) nastupao je za afričku reprezentaciju Ekvatorijalne Gvineje od 2013. do 2024. godine. Sada je otkriveno da to nije smio.

FIFA je objavila presudu u kojoj je objasnila zašto je njezina disciplinska komisija prošlog mjeseca oduzela Ekvatorijalnoj Gvineji dvije pobjede u kvalifikacijskim mečevima za Svjetsko prvenstvo 2026. Te su se utakmice protiv Namibije i Liberije igrale u studenom 2023., a Nsue je u oba meča bio strijelac.

Nsue nije imao pravo igrati na tim utakmicama, kao i u preostalim unazad 11 godina, jer je nastupao u službenim utakmicama za reprezentaciju Španjolske do 21 godine a da prije toga nije imao putovnicu Ekvatorijalne Gvineje. Ta je država prije 11 godina zatražila od španjolske vlasti, ali ne i od FIFA-e, da pomiluje Nsuea kako bi on mogao zaigrati za afričku zemlju.

Potom je Nsue uvršten u reprezentaciju Ekvatorijalne Gvineje za službene utakmice, ali bez FIFA-ine autorizacije. U prosincu 2013. FIFA je odbila Nsueov zahtjev za promjenu reprezentacije, no on je nastavio igrati za Ekvatorijalnu Gvineju iako je bio svjestan da nije imao pravo na to. FIFA je kontaktirala Nsuea, ali on im nije dostavio tražene odgovore.

U karijeri je igrao za Mallorcu, Castellon, Real Sociedad, Middlesbrough, Birmingham City, APOEL, Apollon Limassol, Tuzla City i Intercity. Nastupao je za sve mlađe selekcije Španjolske, a za U-21 reprezentaciju ima osam nastupa i jedan gol. Može igrati na poziciji desnog krila, ali i desnog beka.