Modrić o poništenom penalu: ‘Stalno me ispituju o tome, ali ne znam zašto su ljudi iznenađeni’

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Nogometaši Real Madrida osigurali su mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka nakon dramatičnog raspleta protiv gradskog rivala Atletica.

Nakon što je Real u prvoj utakmici slavio s 2:1, Atletico je u uzvratu pred svojom publikom uzvratio minimalnom pobjedom od 1:0. Produžeci nisu donijeli promjenu rezultata, pa su penali odlučili pobjednika – a tu se Real pokazao preciznijim, slavivši s 4:2. U četvrtfinalu ih čeka Arsenal, koji je dominantno izbacio PSV s ukupnih 9:3.

Prve tri serije penala protekle su bez promašaja, a zatim je četvrti izvođač Atletica, Julian Alvarez, zabio pogodak. No, nakon pregleda snimke, sudac je odlučio poništiti gol zbog dvostrukog dodira lopte, što je izazvalo veliku kontroverzu. Mnogi tvrde da prekršaja nije bilo, ali VAR je donio konačnu odluku – penal se ne priznaje. Snimku penala možete pogledati u priloženom videu od 13:28 minuta, dok se sporni trenutak s Alvarezom nalazi na 14:33.

Realova prednost privremeno je anulirana u četvrtoj seriji kada je Jan Oblak pročitao i obranio udarac Lucasa Vazqueza. Ipak, Marcos Llorente nije iskoristio priliku za izjednačenje, pogodivši stativu. Sve je bilo riješeno kada je Antonio Rudiger sigurno realizirao svoj udarac za konačnih 4:2 i prolazak Reala.

Kapetan Reala Luka Modrić bio je u početnoj postavi i igrao do 65. minute. Nakon utakmice je istaknuo koliko je bilo teško probiti Atletico. “Prvi gol odredio je tijek igre. Znali smo kako reagirati. Atletico se povukao i čekao kontre, nije bilo lako pronaći prostor.”

Komentirao je i poništeni penal Alvareza, koji je izazvao brojne rasprave.

“Stalno me ispituju o tome, ali ne znam zašto su ljudi iznenađeni, takvo je pravilo. To je nesreća za njih, a sreća za nas. To je nogomet. Sretni smo što smo prošli dalje.”

Iskusni veznjak dodao je kako je utakmica bila “ružna” zbog zatvorene igre Atletica. “Kontrolirali smo susret. Možemo biti sretni načinom na koji smo se vratili u utakmicu. Nije lako kada primite rani gol. Na dobroj smo razini. Podigne vas kada pobijedite na ovakav način. Postoje utakmice u kojima nema prostora za blještavilo igre.”

Za Modrića je ovo bio već 43. nastup u sezoni, u kojoj je dosad postigao četiri gola i asistirao za njih sedam.