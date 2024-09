“Modrić je legenda, a zbog Kovačića sam pratio Chelsea i sada Man. City”

Podijeli :

Pawel Bejnarowicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

Biranim je riječima o hrvatskim veznjacima pričao poljski igrač Jakub Piotrowski.

U najavi nedjeljnog susreta s Hrvatskom u Osijeku Piotrowski je na konferenciji za medije na Opus Areni o Modriću i Kovačiću rekao:

“Nema smisla pričati o Luki Modriću. On je nogometna legenda. Često sam gledao Matea Kovačića jer pratim Chelsea, ali sada gledam i Manchester City. On može jako dobro kreirati igru prema naprijed i raditi razliku u sredini. To su dvojica igrača svjetske klase.”

Veznjak Ludogoreca u slavlju nad Škotskom 3:2 ranije ovog tjedna prvo je bio tragičar jer je upravo njegova pogreška dovela do izjednačenja Škota, međutim u sudačkoj nadoknadi iskupio se za tu pogrešku. Oduzeo je loptu suparnicima i kreirao akciju koja je dovela do pobjedonosnog pogotka Poljske.

“Nitko ne želi pogriješiti, ali događa se. Bio sam svjestan da sam morao odraditi to bolje i pomoći momčadi da preokrene. Drago mi je što se to na kraju i dogodilo. Pokazali smo karakter i bio sam pozitivan cijelo vrijeme kako bih pomogao suigračima”, rekao je Piotrowski.