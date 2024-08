Mišković o otkazu Sopiću: ‘Divan čovjek i dečko, ali struka je odlučila’

Podijeli :

Predsjednik Rijeke otkrio je razloge iznenadnog raskida suradnje sa Željkom Sopićem.

Osvrnuo se Damir Mišković i na optužbe sad već bivšeg trenera – da mu je otkaz uručio jer nije davao šansu nogometašu Stevenu Juncaju, sinu Georgea Juncaja, koji je kotirao kao potencijalni ulagač u Rijeku.

Komentirao je Mišković i remi s Olimpijom (1:1) u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige.

“Bili smo bolja ekipa definitivno, da smo zabili na početku onu priliku Ivanovića ili Jankovića bilo bi drukčije. Na kraju je odlučio penal neriješen rezultat, ali smo pokazali da smo bolji od njih i vjerujem da će tako biti u Ljubljani.

To je dobra i posložena ekipa, ali mislim da smo bolji i trebali bi pobijediti i proći dalje”, rekao je Mišković za Dnevnik Nove TV.

A onda se osvrnuo i na otkaz Sopiću.

“Struka je odlučila da trebamo napraviti neke promjene. Sopić je divan čovjek i dečko, pošteno je odradio, ali struka se odlučila za promjene i tako smo napravili. Nismo izgledali dobro zadnjih nekoliko utakmica, ali struka je odlučila tako, došli su do mene i to je najbolji put. Bili smo pošteni prema njemu, on je isto pošteno odradio i ne bih ulazio u neke detalje.”

Sopić je bio ogorčen zbog otkaza.

“Mediji to uvijek preuveličaju. Damir Mišković 13 godina nikad nikome nije rekao tko mora igrati i tko ne mora. To je odabir trenera, oni sami odabiru.”