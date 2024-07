Mišković: Kako da prodam igrača Dinamu za 2 milijuna eura kad ima ponudu od 6 milijuna?

Podijeli :

Guliver Images

Predsjednik Rijeke govorio je o potencijalnom poslu s Dinamom.

Mišković je komentirao razmišljaju li u Maksimiru o dovođenju Marca Pašalića.

“Nema nikakve priče oko Marca Pašalića. Prvo, nismo dobili nikakvu službenu ponudu Dinama. Nadalje, mi imamo za Pašalića ponudu od 6 milijuna eura od jednog kluba s Bliskog istoka. Sad, hoće li on željeti otići, to je druga stvar. To je njegova odluka, nitko ga ne može prisiliti. Kako da ja prodam Pašalića Dinamu za dva milijuna eura, što se gura preko medija? Pa, ne može Rijeka prodavati igrače Dinamu za milijun ili dva kako bi oni bili zadovoljni. A što, da ja spavam s navijačima na glavi? Moram misliti na financije, što jest logično”, rekao je predsjednik Rijeke Damir Mišković za Sportske novosti pa dodao:

“Pričao sam s ljudima iz Dinama, ali ne mogu oni niti blizu konkurirati za dovođenje Pašalića. Ako mogu, neka se jave. Nije normalno da imam ponude od pet ili šest milijuna, a da Marca prodam za dva. To je kao da sad ja kažem Dinamu da mi proda Petkovića za milijun eura.”

Odgovorio je i hoće li igrač iz Dinama, Gabriel Rukavina, u Rijeku.

“Ne znam… To zavisi o njemu, ne o meni. Ako ima slobodne papire onda će doći, ako nema – neće. Nema tu filozofije. Nisam ja protiv Dinama, dapače, nemam ja problema s maksimirskim klubom. No, sve ima svoje granice. Ja moram napuniti svoj budžet, a ne ispunjavati nečije “muzičke želje” preko medija.”